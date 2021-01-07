«Идет этот цвет»: Стеша Маликова облачилась в пудровую «шубку-чебурашку» по совету Эвелины Хромченко

Девушка призывает поклонниц следовать ее примеру и носить вещи из искусственного меха.

Наследница известного музыканта Дмитрия Маликова Стефания – известная модница. Блондинка следит за трендами, а фотографии Стеши в Instagram смело могут быть примерами стильных образов на каждый случай жизни. Стефания Маликова выглядит уместно и органично везде, где бы она ни появилась – будь то каток, светская вечеринка или обед в ресторане быстрого питания.

На этот раз в Instagram Стеша Маликова продемонстрировала образ, который идеален для прогулки по городу в зимний день. Блондинка позирует в шубке из искусственного меха пудрового цвета с красивым хомутом на шее.

Подписчики восхитились тем, как великолепно смотрится Стефания в «шубке-чебурашке».

«Стешенька, тебе так идет этот цвет. Красотка», «Хороша малышка», «Стефания, вы прекрасны», «Очарование в сочной шубке», — высказываются в Сети.

Стоит отметить, что подобную верхнюю одежду рекомендует носить всем известный модный эксперт Эвелина Хромченко.

Ведущая программы «Модный приговор» уверена, что «шубки-чебурашки» еще очень долго будут актуальными.

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