«Идет этот цвет»: Стеша Маликова облачилась в пудровую «шубку-чебурашку» по совету Эвелины Хромченко

Наследница известного музыканта Дмитрия Маликова Стефания – известная модница. Блондинка следит за трендами, а фотографии Стеши в Instagram смело могут быть примерами стильных образов на каждый случай жизни. Стефания Маликова выглядит уместно и органично везде, где бы она ни появилась – будь то каток, светская вечеринка или обед в ресторане быстрого питания.
На этот раз в Instagram Стеша Маликова продемонстрировала образ, который идеален для прогулки по городу в зимний день. Блондинка позирует в шубке из искусственного меха пудрового цвета с красивым хомутом на шее.
«Носите искусственный мех, спасите жизнь», — призвала Стеша Маликова поклонниц следовать ее примеру.
Подписчики восхитились тем, как великолепно смотрится Стефания в «шубке-чебурашке».
«Стешенька, тебе так идет этот цвет. Красотка», «Хороша малышка», «Стефания, вы прекрасны», «Очарование в сочной шубке», — высказываются в Сети.
Стоит отметить, что подобную верхнюю одежду рекомендует носить всем известный модный эксперт Эвелина Хромченко.
Ведущая программы «Модный приговор» уверена, что «шубки-чебурашки» еще очень долго будут актуальными.