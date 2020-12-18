«Ну, давай, целуй меня уже»: Стеша Маликова поделилась трогательным видео с младшим братом

У известного музыканта Дмитрия Маликова и его жены Елены двое детей. Дочери пары Стефании в феврале исполнится 21 год, а сыну Марку в январе будет только три.

Несмотря на большую разницу в возрасте, брат и сестра с удовольствием проводят время в обществе друг друга. Очевидно, что Стефания не отказывается играть с маленьким братом и хорошо чувствует настрой малыша.

В Instagram девушка поделилась видео, на котором запечатлено, как она нянчится с Марком. Вероятно, перед тем, как включить камеру, Стеша позволила брату нанести ей макияж.

Так что, все ее лицо испачкано черной тушью. Стефания просит братика ее поцеловать, но тот сопротивляется.

«Ну, давай, целуй меня уже», — говорит она малышу.

Тот в ответ замахивается, явно не желая выполнять просьбу старшей сестры. Стефания хохочет и вновь обращается к Марку с той же просьбой.

Поклонники звездного семейства пришли в умилении, увидев домашнее видео младших Маликовых.

«Даже не верится, что Стеше скоро 21 год. Вроде только-только ей было столько же, как Марку. Как быстро летит время!», «Хорошо, когда дома есть собственный стилист», «Прелесть оба», «Смешные», — высказываются в Сети.

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