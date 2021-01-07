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«Моя женушка»: муж экс-участницы «Дома-2» Дарьи Пынзарь засветил ее роскошную грудь

Сергей Пынзарь гордится женственными формами супруги.

«Моя женушка»: муж экс-участницы «Дома-2» Дарьи Пынзарь засветил ее роскошную грудь
Сергей и Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/pinzar_sergei/

Бывшая участница «Дома-2» Дарья Пынзарь незадолго до нового года делала операцию по уменьшению груди. По словам блондинки, за последнее время ее формы по какой-то неведомой причине увеличились и стали доставлять ей дискомфорт.

Между тем, и после вмешательства бюст Дарьи Пынзарь остался внушительных размеров, что доставляет явное удовольствие мужу красотки Сергею Пынзарь.

Едва оказавшись на пляже в Майами, молодой человек поспешил сделать совместное селфи с женой и поделился им в Instagram. На фото Дарья Пынзарь позирует в купальнике ванильного цвета, который приобрела во время шопинга в Майами.

«Очень люблю тебя, моя женушка и поздравляю с днем рождения», — подписал снимок Сергей Пынзарь.

Купальник подчеркивает женственную фигуру Дарьи Пынзарь и обнажает ее невероятно красивое декольте.

Напомним, в Америку пара прилетела за несколько дней до 35-летия Дарьи Пынзарь.

Шестого января экс-участница «Дома-2» весело отметила свою круглую дату в одном из ресторанов Майами.

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