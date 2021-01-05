«Первые впечатления»: экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь увезла мужа в Америку

Бывшие участники «Дома-2», супруги Дарья и Сергей Пынзарь отправились в первую длительную поездку за границу. В первые дни нового года пара совершила перелет через океан, очутившись на другом континенте. Дарья и Сергей давно мечтали о путешествии по США, еще летом сделали визы, и вот они в Нью-Йорке.

Правда, по признанию Дарьи Пынзарь, город их немного разочаровал. Во-первых, здесь оказалось очень холодно, а во-вторых, пару обманул таксист.

«Первые впечатления от Нью-Йорка смазаны, во-первых, нас сразу обманул таксист на 460 долларов… Понятно, сами виноваты, но все равно очень обидно. Ну, и холодно, я люблю только тепло и все тут», — поделилась блондинка в Instagram.

Дарья рассказала, что из-за разницы во времени они с мужем проснулись в три утра и пошли искать еду, чтобы позавтракать. В Нью-Йорке пара планирует побыть совсем немного времени, а потом отправится в теплый Майами.

больше по теме «Эталон женственности»: кокетливая Пынзарь предстала в нежном платье на фоне турецких пейзажей

Пынзари, действительно, теплолюбивое семейство. Ради того, чтобы всегда находиться в комфортных условиях, семья экс-участников «Дома-2» несколько лет назад переехала жить в Турцию, обосновавшись в курортном городе Алании, расположенном на средиземноморском побережье страны.

Смотрите также