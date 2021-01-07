На берегу океана: Дарья Пынзарь отпраздновала 35-летие в Майами в компании мужчин

В семье бывших участников «Дома-2» Дарьи и Сергея Пынзарь есть чудесная традиция – каждый день рождения Даши отмечать в новой стране. Так, два года назад пара праздновала в Риме, 34-му дню рождения блондинка радовалась в одном из ресторанов Парижа, на а на 35-летие Даши Пынзари решили улететь аж в Америку.

Первые несколько дней семейная пара провела в Нью-Йорке, а шестого января, в день 35-летия Дарьи Пынзарь супруги прилетели в Майами. Блондинка обожает тепло, так что южное побережье США для нее в этом смысле идеально.

«У нас утро и мы врываемся в мою днюху, а по Москве она уже мною успешно проспана», — написала Дарья Пынзарь в Instagram.

День рождения Дарья начала с шопинга в местных магазинах, затем вместе с мужем они отправились на пляж, где встретились с друзьями.

В числе тех, кто составил компанию Пынзарям, оказался и бывший участник «Дома-2» Иван Барзиков. Праздновать день рождения Дарьи Пынзарь начали прямо на пляже. Сюда доставили подарки для виновницы торжества.

Ближе к вечеру компания переместилась в один из ресторанов Майами, где угощалась блюдами японской кухни, наслаждалась огненным шоу и общением друг с другом. Позже праздник плавно перетек на улицу. Здесь гости Дарьи Пынзарь устроили зажигательные танцы под хиты певицы Зиверт.

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