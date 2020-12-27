«Бородина выглядит моложе»: Дашу Пынзарь хейтят за образ на вечеринке у ведущей «Дома-2»

Накануне телеведущая Ксения Бородина устроила пышный праздник по случаю первого юбилея младшей дочери Теоны, девочке исполнилось пять лет. В числе приглашенных на вечеринку была и Дарья Пынзарь со своей семьей – мужем Сергеем и сыновьями Темой и Давидом. Как известно, звездные девушки дружат со времен участия Пынзарь в проекте «Дом-2».

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На торжество к Теоне Дарья Пынзарь пришла в платье из органзы цвета утренней лазури. В этом наряде блондинка очень напомнила хорошенькую куколку. Правда, отсыл к игрушке понравился далеко не всем подписчикам бывшей участницы «Дома-2». Дарью раскритиковали в Сети и за наряд, и за макияж.

И первое, и второе многим показались неудачными. Досталось от хейтеров и мужу блондинки Сергею Пынзарю.

«Он старенький стал, а она как престарелая Барби», «Даша, вы сами себе делали макияж? Такой неумелый контуринг, по бокам носа темные полоски и кучу хайлайтера на сам нос. Так явно бросается в глаза носище», «Дашка, милая, что с тобой стало? Бородина старше тебя, а выглядит моложе намного. Как так? Обидно за тебя», — высказываются в Сети.

Стоит отметить, что Ксения Бородина старше своей подруги на три года. Дарье Пынзарь шестого января наступающего года исполнится 35 лет, а Бородиной восьмого марта – тридцать восемь.

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