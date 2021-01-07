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Праздник в доме: танцующий Галкин развеселил сына Гарри

Двойняшкам звездной пары в новом году исполнится по восемь лет.

Праздник в доме: танцующий Галкин развеселил сына Гарри
Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Почти десять лет Алла Пугачева и Максим Галкин счастливы в браке. Из двойняшки в прошлом году стали первоклассниками. Кроме этого Лиза и Гарри успевают изучать иностранные языки, заниматься музыкой и, конечно же, находят время для веселья.

В своем Instagram юморист показал, как он с детьми развлекается. Максим решил станцевать с игрушечной машинкой, которой управлял Гарри.

«Это не я управляю, он сам», — сказал Гарри.

«А я что делаю?», — пританцовывая спросил Галкин.

Новогодние каникулы звездное семейство решило провести дома. Всей семьей они наслаждаются зимними забавами, катаясь с горок в деревне Грязи, где и живет вся семья.

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