«В абсолютно пустом ГУМе»: Максим Галкин прогулялся по торговому центру в поисках подарков

Семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина к Новому году подготовилась основательно. Шоумен вместе с детьми от Примадонны, семилетними Гарри и Лизой, нарядил елочку, украсил интерьеры замка. Любимый сад телеведущего и эстрадной дивы тоже преобразился – теперь он больше похож на сказочный двор с нарядной елочкой.

Настало время подумать о подарках. Время неумолимо приближает главную ночь года, и Максим Галкин оказался на шопинге в поздний час. Он снял на видео, рассказав, что, кроме него, в торговом центре – ни души.

«Ребята, я в абсолютно пустом ГУМе. Здесь нет никого! Я один в большом магазине! Что я тут делаю? Сам не знаю…», — рассказал артист.

Артист наверняка отправился в ГУМ, чтобы позаботиться о подарках для любимой жены и обожаемых наследников. Только, как оно и бывает, в своем плотном графике он смог найти «окошко» в самом конце дня. При этом вокруг Галкина действительно не было никого из покупателей.

А балерина Анастасия Волочкова уже принимает подарки. Танцовщица похвасталась красивой обновкой.

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