В блеске золота: Тотьмянина с дочками от Ягудина нарядилась в одной цветовой гамме

Пять лет назад Татьяна Тотьмянина стала женой Алексея Ягудина. Хотя их союз гораздо старше. Фигуристы вместе более десяти лет. В их семье растут две дочки – 11-летняя Лиза и Мишель, которой в прошлом октябре исполнилось пять лет. В Рождество в своем Instagram Татьяна поделилась совместным снимком с девочками. Все трое нарядились в одной цветовой гамме – золотистых нарядах.

«С Рождеством!», — подписала снимок Тотьмянина.

Фанаты также поздравили семью спортсменов с праздником.

«Всего самого волшебного! Красотули! С Рождеством, ягудинки», — писали пользователи Сети.

Напомним, что и Татьяна, и Алексей задействованы в ледовом шоу Ильи Авербуха «Чемпионы», которое в начале января проходит в Сочи.

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