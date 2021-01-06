«Дети не отстают»: Тотьмянина показала, как дочки с дедушкой веселятся на ГУМ-катке

Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин воспитывают двух дочек – Лизу и Мишель. В новогодние праздники спортсмены отправились в Сочи, где принимают участие в ледовом шоу, а девочки тем временем остались в Москве, где весело проводят время в компании дедушки по маминой линии и его избранницы. В своем Instagram Татьяна опубликовала снимок, на котором запечатлелись все четверо на ГУМ-катке.

«Пока родители работают, дети тоже не отстают», — написала Тотьмянина.

Напомним, недавно пятилетняя Мишель заняла призовое место в соревнованиях по художественной гимнастике. Также девочка успешно осваивает коньки. На лед она выходила в рамках шоу «Ледниковый период», где вручала участникам цветы после их выступлений.

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