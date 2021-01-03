«Гарик и Лиза — удивительные»: Николаев признался, что в восторге от детей Пугачевой и Галкина

Новый год в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина отпраздновали весело и масштабно. В гости к Примадонне пожаловали самые близкие и друзья, среди которых отметились композитор Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой.

Незадолго до боя курантов Николаев и семилетний сын Пугачевой Гарри сели за фортепиано. Получился экспромт в четыре руки, который впечатлил папу с мамой, а также самого композитора. Николаев написал у себя в микроблоге:

«Удивительно, как музыка рождается в душе ребенка, здесь и сейчас, сочиняя на ходу, не зная, какая нота будет следующей, доверяясь интуиции и вдохновению! Гарик и Лиза — удивительные дети, обожаю их, пусть все дети в мире будут счастливы!» — пожелал Николаев.

Оказалось, что музыкальная импровизация была настоящим экспромтом, сыгранным впервые, без репетиций и обсуждений. Отметим, что игре на фортепиано Гарри и Лиза занимаются уже довольно давно, и уроки иногда им дает сама Примадонна.

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