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«Килограммы набираются очень быстро»: Анастасия Волочкова раскрыла секрет своей стройности

Балерина призналась, что очень мало ест.

«Килограммы набираются очень быстро»: Анастасия Волочкова раскрыла секрет своей стройности
Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art/

Анастасия Волочкова некоторое время назад начала активно худеть. Эпатажная знаменитость в какой-то период стала настолько хрупкой, что за ее здоровье начали опасаться поклонники.

Балерина утверждает, что все под контролем. Она анонсировала новый этап жизни, провозгласив, что пища для нее – не единственный способ получения жизненной энергии.

Анастасия Волочкова уверена, что чем меньше еды поступает в организм, тем для него лучше.

«Энергию мы черпаем не только ведь из еды, а еще из эмоций, чистого воздуха и позитива, от любви, конечно. И вовсе это не связано с питанием», — поделилась Волочкова.

В рационе балерины яйца, листья салата, овощные супы. Особенно важно, по словам Анастасии Волочковой, ограничивать себя во время праздников.

«У нас нажрутся все в Новый год, в прямом и переносном смысле, а потом думают, что от одного дня голодания у них все уйдет. К сожалению, килограммы набираются очень быстро от обжорства, а уходят медленно», — цитирует балерину РИА ФАН.

Плюс ко всему, советует Волочкова, чтобы обрести стройность, нужно обязательно заниматься спортом. Звезда уверена, что без физической нагрузки диета не принесет желаемого результата.

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