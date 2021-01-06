«Усталость накопилась»: исхудавшая Ольга Бузова пожаловалась на слабость во время отдыха на Мальдивах

Ольга Бузова новогодние каникулы проводит вдалеке от холодной Москвы. Вместе со своим возлюбленным Давидом Манукяном звезда уже несколько дней чиллит на Мальдивах.

Оказавшись на берегу Индийского океана, Ольга Бузова начала баловать поклонников фотографиями в разнообразных купальниках. Звезда сменила их уже с десяток. И если бикини и монокини нравятся подписчикам Instagram Бузовой, то фигура Ольги вызывает у них много вопросов и подозрений в том, что у звезды явные проблемы с образом жизни. Худоба Бузовой многим кажется нездоровой.

Теледива сначала просила фанатов перестать беспокоиться по поводу ее субтильности, а позже дала понять, что нынешний внешний вид стал следствием накопившейся усталости. На Мальдивах Ольга Бузова постоянно спит.

«Не понимаю, что у меня тут с режимом. То ли усталость накопилась за прошлый год, то ли накапливаю сон на этот. Но меня вырубает в 12 ночи, потом ночью просыпаюсь, а утром встать не могу», — поделилась звезда в Instagram.

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