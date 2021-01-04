«Что Дава в тебе нашел?»: подчеркнувшую аккуратную грудь изумрудным монокини Бузову хейтят в Сети

Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова вместе со своим бойфрендом Давидом Манукяном в канун Нового года улетели на Мальдивские острова.

На берегах теплого Индийского океана пара смогла полностью расслабиться. Влюбленные получают удовольствие от отдыха и общения друг с другом.

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Ольга Бузова не забывает еще и хвастаться огромным количеством купальников, которые привезла с собой на Мальдивы. Каждый день на своей странице в Instagram звезда демонстрирует новый бикини или монокини.

На этот раз теледива облачилась в купальник изумрудного цвета, дополнив образ повязкой на голове того же цвета, браслетом и крупными сережками.

Монокини подчеркнуло субтильность своей обладательницы, ее тонкую талию и аккуратную грудь.

Поклонники и хейтеры Ольги Бузовой тут же скрестили шпаги. Первые утверждают, что она выглядит роскошно, вторые критикуют, даже не пытаясь подбирать выражений.

«Господи, одна поза на всех фотках, главное ноги не забывает раздвинуть», «Все прилично, фигура шикарная», «Какая худая, вы, Оля», «Купальник – супер», «Боже, какая костлявая. Что Дава в тебе нашел?» — обсуждают снимок Ольги Бузовой в Сети.

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