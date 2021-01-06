«Плачет, больно»: дочери Виктории Бони сожгли кожу рук в школе

Бывшая участница проекта «Дом-2», модель и телеведущая Виктория Боня поделилась с подписчиками Instagram жуткой историей. Восьмилетняя дочка звезды Анджелина-Летиция пострадала из-за санитарных требований, которые введены в ее школе в связи с эпидемией коронавируса. Педагоги так часто обрабатывают детям руки, что у Анджелины повредилась нежная кожа рук.

Вика Боня возмущена этой историей. Она недоумевает, зачем малышам по несколько раз в день наносят спирт на ладошки. На видео в сторис звездная мама просит Анджелину-Летицию показать, что стало с ее ручками после обработки обеззараживающим средством.

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В кадре видно, что кожа малышки покрылась волдырями.

«Ребенку сожгли руки в школе спиртовым гелем, — говорит на видео Виктория Боня. — Она плачет, больно… Ну, как можно ребенку наносить гель по двадцать раз в день на ладошки?!»

Звездная мама не сообщила, как она намерена защитить свою дочку, но очевидно, что теледива не оставит это так.

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