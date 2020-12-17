«А что хочешь ты?»: Боня рассказала, какое желание загадала на Новый год

Виктория Боня недавно отметила свое 41-летие. Девушка специально прилетала из Монако, где обосновалась с восьмилетней дочкой, в Москву, чтобы устроить грандиозный светский раут. Девушка продумала все до мелочей, объявив тематикой дня рождения Голливуд.

Вернувшись домой, Боня начала приготовления к Новому году. Хотя в Европе главным праздником считается Рождество, Виктория все равно не может позволить себе не праздновать «бой курантов». А потому уже спешит оформить квартиру по-праздничному. Начала девушка с уборки. А потом задумалась и решила, что настало время загадывать желания.

У себя в Instagram светская львица объявила время загадывать новогодние желания. И рассказала, о чем мечтает сама:

«Тоже загадаю желание!! Хочу в след году сесть на шпагат! А что хочешь ты?», — написала экс-звезда «Дома-2».

Поклонники поспешили рассказать в комментариях о своих заветных желаниях в надежде, что они сбудутся.

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