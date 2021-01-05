«Одна из моих работ»: Дмитрий Исхаков поделился кадром с не похожей на себя Верой Брежневой

Модный фотограф Дмитрий Исхаков в Instagram опубликовал снимок певицы Веры Брежневой. Правда, она на фотографии мало похожа на себя. Исполнительница запечатлена в длинном красивом платье в пол.

«Одна из моих работ», — похвастался фотограф.

«Красиво, но Вера здесь на себя не похожа», «Потрясающе получилась Вера», «Дмитрий, а вы фотографируете простых смертных? Я живу в Европе и хотелось бы узнать ваши расценки в евро», — стали интересоваться пользователи.

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Напомним, что Дмитрий Исхаков расстался со своей женой певицей Полиной Гагариной в прошлом году. При этом не так давно он заявил, что резко против, чтобы их общая дочь Мия летела за рубеж с мамой на отдых. Как отмечал модный фотограф, девочка тяжело переносит длительные перелеты. Впрочем, Полине Гагариной каким-то образом на частном самолете удалось вывезти наследницу за границу. Причем вместе с Гагариной сейчас на Мальдивах отдыхает ее новый возлюбленный саунд-продюсер Владимир Чиняев.

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