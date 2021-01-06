«Будь сильным, здоровым и счастливым»: Яна Рудковская обратилась к Гном Гномычу

Наследник известной пары Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саша шестого января отмечает свой день рождения. Мальчику исполнилось восемь лет. Яна Рудковская публично поздравила обожаемого сына с этой прекрасной цифрой. Продюсер пожелала малышу здоровья и счастья.

«8 лет. С днем рождения, Санечка! Будь сильным, здоровым и счастливым! Мы тебя очень любим!» — написала Яна Рудковская на своей страничке в Instagram.

Пост продюсер проиллюстрировала галереей снимков, на которых виновник торжества запечатлен один и вместе с мамой. Примечательно, что на фото Яна Рудковская позирует в домашней одежде и тапочках, а Саша Плющенко облачен в костюм сказочного персонажа – Щелкунчика.

Поклонники звездного семейства тоже поспешили поздравить Сашу с днем рождения, назвав его одним из самых талантливых мальчиков.

«Поздравляю из Таллинна! Вас, родителей, и маленького «деньрожденника» Сашеньку! Всем крепкого здоровья!», «С днем рождения Санечку — самого уникального и талантливого мальчика. Пусть будет самым счастливым!», «Дорогой Саша! С днем рождения! Здоровья и благополучия!» — желают Гном Гномычу поклонники.

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