Редкие кадры: Киркоров в день рождения Рудковской показал ее фотоархив

На снимках светская львица, как и ее звездный спутник, еще очень молода.

Филипп Киркоров и Яна Рудковская дружат уже очень много лет. И певец одним из первых поспешил поздравить подругу с днем рождения. Артист разместил у себя в микроблоге внушительный поздравительный текст, который сопроводил подборкой редких фотографий. На снимках именинница, как и он сам, — очень молода.

«Ты потрясающий человек, настоящая боевая подруга. Твое упорство и потрясающее чувство прекрасного позволяет тебе уже много лет быть на самой вершине! Все к чему ты прикасаешься обречено на успех!», — пишет Киркоров.

Киркоров попросил виновницу торжества оставаться такой же «невероятно сильной и ранимой, изысканной и вечно молодой». Рудковская поспешила ответить Киркорову:

«Мой друг, спасибо! Люблю, ценю и всегда рядом, всегда», — подчеркнула светская львица.

Напомним, Яне Рудковской 2 января исполняется 46 лет. Знаменитая блондинка замужем за олимпийским чемпионом Евгением Плющенко, и вместе они воспитывают двоих сыновей – семилетнего Сашу и трехмесячного Арсения. Кроме того, у каждого из супругом есть дети от предыдущих отношений.

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