«Сегодня малышка будет ночевать дома!»: сын Валерии забрал жену и дочку Селин из роддома

Выписка мамы и новорожденной прошла под звуки скрипки и с участием аниматоров.

Первого января младший сын певицы Валерии, 22-летний Арсений Шульгин, впервые стал отцом. Жена Лиана подарила ему дочку, которую назвали Селин. И мама, и дочка после «прилета аиста» чувствуют себя хорошо и несколько дней провели под присмотром врачей в роддоме.

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Спустя четыре дня молодой отец забрал своих жену и дочку домой. Кадры выписки Арсений Шульгин показал в своем микроблоге. Процесс прошел очень трогательно и мило: под звуки скрипки, с воздушными шариками и сказочными персонажами Лиана с малышкой Селин покинули роддом.

Счастливый дедушка Иосиф Пригожин тоже поделился кадрами с выписки. «Сегодня малышка будет ночевать уже дома с родителями. Ура!!», — написал радостно в микроблоге продюсер.

Забирали новорожденную вместе с молодым отцом родные и близкие семьи. Получился настоящий праздник.

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