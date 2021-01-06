«Пришлось завоевывать»: Песков рассказал о знакомстве с Навкой и жизни после свадьбы

Чиновник женат на олимпийской чемпионке уже пять лет.

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка и пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков познакомились больше десяти лет назад. В момент первой встречи Татьяна Навка, как оказалось, не была осведомлена о том, кем является Дмитрий Песков. Об этом чиновник рассказал в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьеву на его YouTube-канале.

«Она точно не знала, но как мне показалось, она была восхищена мной с самого начала, хотя, как выясняется, нет», — вспомнил Песков. И подчеркнул: «Пришлось завоевывать».

И роман завязался у пары позже, когда Песков смог завоевать любимую. В 2014 году Навка родила Пескову дочку Надю. Сейчас дом Дмитрия и Татьяны – полная чаша, и муж фигуристки рассказывает о семейной жизни:

«Дом – это крепость, и дом у меня – мини-парламент, поскольку у нас там много детей, у нас там свои парламентские фракции, столкновения интересов в примирении, на тебя оказывают давление, кто-то тебе угрожает, кто-то тебя пытается подкупить. То есть у меня там вся палитра жизни дома. И это счастье! Потому что несмотря на это дом полон любви, и это самое главное», — подчеркнул он.

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