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«С наступающим!»: Гагарина в топе-бандо и мини-юбке поздравила поклонников с Рождеством

Певица позировала у наряженной елочки на мальдивском пляже.

«С наступающим!»: Гагарина в топе-бандо и мини-юбке поздравила поклонников с Рождеством
Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987/

33-летняя певица Полина Гагарина, как и многие другие коллеги по сцене, отправилась в отпуск. Звезда выбрала Мальдивы, улетев туда вопреки запретам бывшего мужа вывозить трехлетнюю дочку Мию. И сейчас девочка вместе с мамой и старшим братом, сыном певицы от первого брака, наслаждаются летом и солнышком.

В канун Рождества певица не забыла поздравить поклонников с праздником. Гагарина позировала на побережье океана в топе-бандо и мини-юбке около необычной, но нарядной елочки.

«Всех с наступающим Рождеством, друзья! Света и добра», — пожелала певица подписчикам.

Фолловеры поблагодарили любимицу за поздравление и ответили ей взаимностью. «Вы такая красотка, Полина!!! Спасибо, и вас с наступающим праздником!!! Мира вам, счастья и здоровья!», «Спасибо! И всех вас тоже с наступающим Рождеством!», «Вау, красотка», «Красавица невероятная! И вас тоже, с наступающим Рождеством!», — написали некоторые.

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