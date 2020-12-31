Как Виктория и Антон Макарские наряжают елку в стиле советского шика
Видео
Новогодний макияж – 2021: нюдовый с блестками и мейкап в стиле 80-х
Видео

Гагарина ликует: стал известен победитель девятого сезона шоу «Голос»

На Первом канале завершился грандиозный вокальный проект.

Гагарина ликует: стал известен победитель девятого сезона шоу «Голос»
Яна Габбасова. Фото: instagram.com/1tv/

Девятый сезон проекта «Голос» завершился не без интриги. С небольшим перевесом в пару процентов победу одержала подопечная Полины Гагариной, 17-летняя Яна Габбасова.

Яна Габбасова и Полина Гагарина
Яна Габбасова и Полина Гагарина. Кадр из шоу «Голос» / Первый канал

Финал проходил в несколько этапов. Сначала – дуэт с наставницей, в котором Яна исполнила песню «Зима». На сольном выступлении девушка вышла на сцену с хитом Лары Фабиан Je t’aime, а позже исполнила песню Нины Бродской «Звенит январская вьюга». В итоге все решили зрители, выбирая между виртуозом Олегом Аккуратовым (наставник Валерий Сюткин) и Яной. Голосование завершилось с минимальным перевесом – 48,9% против 51,1%.

Олег Аккуратов и Яна Габбасова
Олег Аккуратов и Яна Габбасова. Кадр из шоу «Голос» / Первый канал

Яна Габбасова родом из Башкирии. И покорила своим вокальным талантом многих наставников, но отправилась к Полине Гагариной. За победу в шоу 17-летняя финалистка получила 1 миллион рублей и заветную статуэтку.

Смотрите также

Тэги

Голос-9победительницаПолина Гагаринафиналшоу «Голос»Яна Габбасова