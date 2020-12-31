Гагарина ликует: стал известен победитель девятого сезона шоу «Голос»

Девятый сезон проекта «Голос» завершился не без интриги. С небольшим перевесом в пару процентов победу одержала подопечная Полины Гагариной, 17-летняя Яна Габбасова.

Финал проходил в несколько этапов. Сначала – дуэт с наставницей, в котором Яна исполнила песню «Зима». На сольном выступлении девушка вышла на сцену с хитом Лары Фабиан Je t’aime, а позже исполнила песню Нины Бродской «Звенит январская вьюга». В итоге все решили зрители, выбирая между виртуозом Олегом Аккуратовым (наставник Валерий Сюткин) и Яной. Голосование завершилось с минимальным перевесом – 48,9% против 51,1%.

Яна Габбасова родом из Башкирии. И покорила своим вокальным талантом многих наставников, но отправилась к Полине Гагариной. За победу в шоу 17-летняя финалистка получила 1 миллион рублей и заветную статуэтку.

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