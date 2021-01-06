Стали известны подробности состояния госпитализированного с коронавирусом Олега Басилашвили

Известный актер, 86-летний Олег Басилашвили второго января был доставлен в одну из клиник Санкт-Петербурга с диагнозом «коронавирус». Вместе с артистом в больницу попала его жена Галина Мшанская.

Как рассказала дочь Олега Валериановича Ксения, состояние ее отца стабильно и не вызывает опасений у медиков.

«Состояние нормальное, все хорошо, лечится, все в порядке», — поделилась Ксения Басилашвили.

По словам наследницы народного артиста, врачи приняли решение поместить Олега Басилашвили под свое наблюдение по причине его почтенного возраста и в силу того, что у актера есть хронические заболевания.

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Только нахождение в клинике гарантирует экстренное оказание помощи в случае, если состояние резко ухудшится.

«Учитывая всякие уже соответствующие прожитым годам хронические заболевания, врачи решили, что нужно проходить терапию в больнице, чтобы можно было где-то капельницу поставить, если нужно», — приводит слова Ксении Басилашвили ТАСС.

Напомним, недавно с коронавирусом была госпитализирована еще одна известная питерская актриса – Алиса Фрейндлих. Вместе с Алисой Бруновной в клинику попали ее дочь и внучка, у всех троих один и тот же диагноз.

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