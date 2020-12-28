«Давно уже»: Олег Басилашвили заявил, что Алиса Фрейндлих не хотела огласки своего тяжелого состояния

В этот понедельник стало известно о госпитализации актрисы Алисы Фрейндлих. 86-летняя Алиса Бруновна попала в больницу с пневмонией, вызванной коронавирусом.

Состояние звезды театра и кино медики оценивают как тяжелое и никаких прогнозов пока не дают. У Фрейндлих обширное поражение легких – больше восьмидесяти процентов, за жизнь актрисы борются врачи реанимации 122-й медсанчасти Санкт-Петербурга.

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Алиса Бруновна подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Стоит отметить, что Алиса Фрейндлих заболела ковидом еще в первые дни декабря, но тогда врачи не видели необходимости в госпитализации актрисы.

В стационар ее поместили только 25 декабря. Алиса Бруновна, вероятно, сама отказывалась ложиться в больницу, поскольку не хотела, чтобы о ее болезни узнали поклонники. О том, что звезда боялась огласки, рассказал известный актер Олег Басилашвили.

«Давно уже, да. Она просила меня никому ни ее телефон не давать, ничего», — приводит слова артиста «Пятый канал».

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