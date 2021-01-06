«Год и 11 месяцев счастья»: Лопырева в черно-белом джемпере и джинсах скинни запечатлелась в компании мужа и сына

В 2019 году модель Виктория Лопырева вышла замуж за бизнесмена Игоря Булатова. А в феврале того же года впервые стала мамой. Пара дала мальчику необычное имя – Марк Лионель. Накануне ему исполнился год и 11 месяцев. По этому поводу блондинка опубликовала в своем Instagram семейный снимок.

«Расти, наш любимый принц, и продолжай радовать папу и мам. Год и 11 месяцев счастья!» — написала Лопырева.

На фото телеведущая позировала в черно-белом джемпере и джинсах скинни.

Напомним, что в конце прошлого года Булатов стал премьер-министром Республики Коми. Виктория тем временем тоже решила заняться карьерой. Недавно она сообщила, что возглавит отраслевую комиссию по развитию спортивной индустрии в Ассоциации менеджеров России.

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