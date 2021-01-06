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«До глубины души»: Чехова в платье с перьями блеснула «ложбинкой греха»

Телеведущая опубликовала в Instagram свое новое стихотворение.

«До глубины души»: Чехова в платье с перьями блеснула «ложбинкой греха»
Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova

В канун нового года Анфиса Чехова решилась на преображение. Телеведущая отрезала свои локоны и теперь носит каре. Ранее она признавалась, что такой стрижки у нее не было почти 20 лет. В своем Instagram Анфиса опубликовала архивное фото, на котором позировала в платье с перьями из черного бархата. Снимок сопроводила стихотворением собственного сочинения.

«От меня ничего не зависит,
Шаг за шагом иду назад.
Я не жду, что ты станешь близким,
Близость — это не твой талант», — написала Чехова.

Фанаты оценили творчество телеведущей.

«Очень красивое лирическое произведение! До глубины души!» — писали пользователи Сети.

Напомним, о своей личной жизни Чехова не говорит. Известно, что несколько лет назад она официально развелась с отцом своего сына Соломона.

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