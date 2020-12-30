«Сложно сказать правду»: Чехова рассказала, как ей нашли замену на съемках шоу

Недавно Анфиса Чехова провела финал второго сезона популярного шоу «Модель XL» и приняла новое предложение. Она собиралась стать ведущей очередного проекта, а позже съемки перенесли на январь. Но все оказалось не так просто. Об этом Анфиса рассказала своим фанатам в Instagram.

«Назвали имена моих соведущих, сказали, что канал очень хочет меня в эту тройку. Дальше просят самостоятельно снять пробы. Вроде как канал 90% хочет меня, но нужно в чем-то там окончательно убедиться. Сняла пробы – отправила», — написала Чехова.

Позже Анфиса узнала, что ее коллега, которая тоже была заявлена как соведущая шоу, уже снимается в проекте.

«И все бы хорошо, но на ТВ я работаю с 1996 года! Так долго не живут. И миллион раз слышала все эти истории, и миллион раз не понимала, почему так сложно сказать правду!» — возмутилась Чехова.

Напомним, что недавно Анфиса сменила имидж. Телеведущая состригла длинные локоны, сделав каре.

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