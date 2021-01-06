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«Спасибо за счастье»: Валерия запечатлела сына, сноху и новорожденную внучку после выписки из роддома

1 января певица впервые стала бабушкой.

«Спасибо за счастье»: Валерия запечатлела сына, сноху и новорожденную внучку после выписки из роддома
Валерия. Фото: instagram.com/valeriya

В Новый год Валерия стала бабушкой. Внучку Селин ей подарил младший сын Арсений и его жена Лиана. Накануне молодую маму с новорожденной девочкой уже выписали из роддома. Певица не скрывает эмоций и не устает делиться с фанатами в своем Instagram снимками молодой семьи.

«Спасибо, наши любимые, за счастье, которое вы нам подарили», — написала Валерия.

Артистку поздравили многие коллеги.

«Поздравляем. Это счастье!» — написала Кристина Орбакайте.

«Еще совсем малюсенькие ножки. Бесценно! Еще раз поздравления, дорогая», — отметил Денис Клявер. К поздравлениям присоединились певица Слава, Яна Рудковская и другие.

Напомним, ранее Арсений и Лиана объяснили выбор имени для дочки. Оказалось, что Селин – это производное слово от их имен.

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