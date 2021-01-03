«Ты такая мужественная!»: ставшая впервые бабушкой Валерия обратилась к невестке

Арсений и Лиана Шульгины стали родителями в первый день года.

Певица Валерия в первый день нового года сообщила поклонникам, что стала бабушкой. Ее младший сын, 22-летний Арсений Шульгин, с женой Лианой стали родителями девочки по имени Селин.

Новоиспеченный отец поделился первыми фотографиями крохи. На кадрах они с Лианой нежно смотрят на новорожденную доченьку и не могут налюбоваться. Долгожданное прибавление случилось!

«Это лучший подарок для всех нас. Люблюююююююю, — обратилась к невестке Валерия. И поблагодарила ее: «Лианочка, малышка, ты такая мужественная. Спасибо тебе».

Напомним, что Арсений Шульгин встречался с Лианой Волковой год. Минувшим летом юноша сделал девушке предложение, и в середине августа пара сыграла свадьбу. Вскоре молодые объявили о том, что ждут первенца.

Смотрите также