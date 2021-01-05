Необъятная: Вера Брежнева показала, как на ее лице «отразились» первые четыре дня праздников

Новогодние каникулы в нашей стране наступили еще 31 декабря, когда президент порекомендовал сделать последний рабочий день года выходным. И продолжится отдых россиян до 10 января. Но уже первые четыре дня возлияний и чревоугодий могут серьезно «отпечататься» на лице, уверена Вера Брежнева. Экс-солистка «ВИА Гры» продемонстрировала, как именно.

Брежнева разместила в своем микроблоге селфи, на котором предстала, мягко говоря, очень пополневшей. Ее лицо еле влезло в объектив.

«04.01.21», — написала Брежнева, намекая, то ли еще будет в ближайшие шесть выходных дней.

Разумеется, свое дело сделали фильтры, а не бесконтрольное употребление праздничных высококалорийных блюд. К тому же, Брежнева тщательно следит за своим питанием.

Недавно, кстати, Ольга Бузова тоже предстала в тяжелом весе. Девушка в клипе «Колбаса», анонс которого она показала накануне, выглядит весьма корпулентной – раза в четыре, чем есть на самом деле.

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