Бузова в новом клипе предстала в образе толстой ведьмы, которую хотят сжечь на костре

Певица Ольга Бузова в Instagram поделилась фрагментом своего нового клипа на песню «Колбаса». Она предстала в образе толстой ведьмы, которую собираются сжечь на костре инквизиции. Кстати, эта композиция стала саундтреком к фильму «Чумовой Новый год».

«Это все мы в январские праздники. Ну что? Как вы? Кушаете? Отдыхаете? Я отправляюсь на ланч, а где вы?» Ольга Бузова

Интересно, что в комментариях мнения пользователей разделились. Одни считают, что Бузова одна из немногих в российском шоу-бизнесе, кто может посмеяться над собой. Другие же думают, что этой композицией звезда, что называется, пробила дно.

Добавим, что данную композицию звезда отечественной эстрады выпустила совместно с группой «Ленинград». На счет Сергея Шнурова также уже было множество едких комментариев. «Шнур показывает отличный пример того, как за несколько лет можно отказаться от всех своих принципов и скатиться на дно в погоне за деньгами и сомнительной популярностью», — пишут, в частности, в видео к клипу на YouTube.

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