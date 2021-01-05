«Какой у нас шикарный стол»: Навка появилась на праздничном фуршете в трикотажном однотонном костюме

45-летняя олимпийская чемпионка Татьяна Навка в новогодние каникулы подарила детям и их родителям настоящую сказку на льду. Точнее, две – «Руслан и Людмила» и «Спящая красавица». Спортсменка привлекла в команду чемпионов фигурного катания и выходит на лед вместе с ними. Кроме того, среди участников – и ее шестилетняя дочка Надя Пескова.

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Плотный график, в котором трудятся фигуристы, не позволяет участникам как следует расслабиться. Лишь спустя неделю они смогли выдохнуть, и устроили праздничное «застолье» за кулисами.

«Какой у нас шикарный стол, обратите внимание, пожалуйста! Я вот для своих ребят, для команды, устроили такой фуршет праздничный, потому что наконец-то появились силы у нас, втянулись. Но у нас еще 4 шоу, 3 дня», — рассказала Навка.

Этакий чит-мил позволил фигуристам восстановить свои силы, ощутить праздник и с новой энергией отправиться на лед к зрителям.

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