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Совсем взрослый: 58-летняя Алена Свиридова показала своего младшего сына Гришу

Наследнику певицы от Дмитрия Мирошниченко исполнилось 17 лет.

Совсем взрослый: 58-летняя Алена Свиридова показала своего младшего сына Гришу
Алена Свиридова. Фото: Global look press

Певица Алена Свиридова – дважды мама. У звезды в первом браке с Сергеем Свиридовым есть 37-летний сын Василий, который проживает в Канаде, и от отношений с манекенщиком Дмитрием Мирошниченко – наследник Григорий, которому накануне исполнилось 17 лет.

Свиридова показала своего такого взрослого младшего сына в Instagram. Она вспомнила, как 17 лет назад морозным и солнечным утром Гриша появился на свет.

«Не буду давать тебе никаких наставлений, — решила мама в день рождения сына. И пожелала: «Просто хочу, чтобы ты нашел свою дорогу в жизни и был счастлив!) И чтобы обязательно пронес меня на руках по Елисейским Полям, когда я буду маленькой старушкой и устану от долгой ходьбы, ты обещал».

Фолловеры, среди которым много звездных друзей Свиридовой, поспешили поздравить именинника с днем рождения. А кто-то заметил, как быстро вырос младший и возмужал, став совсем взрослым.

«Да, я не поняла, что прошло 17 лет», — призналась Свиридова в ответ.

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