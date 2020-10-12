«Жизнь других» в Турции: как устроен туристический бизнес в Анталье
Жанна Бадоева
Звездный гость
Калашникова пытается отправить 100 тысяч рублей Ефремову в тюрьму
Видео

«Провели время в Париже»: Алена Свиридова поделилась редким фото своего канадского сына

Сергей живет со своим отцом за границей, поэтому редко видится с мамой.

«Провели время в Париже»: Алена Свиридова поделилась редким фото своего канадского сына
Алена Свиридова. Фото: Global look press.

58-летняя Алена Свиридова — счастливая мать двоих сыновей. Младший, 16-летний Григорий Мирошниченко, родившийся от гражданского союза с бывшим манекенщиком Дмитрием Мирошниченко, живет с ней в России. А вот Василий Свиридов решил обосноваться в Канаде со своим отцом Сергеем Свиридовым (первый муж артистки). Сейчас отпрыску знаменитой блондинки уже 37 лет.

Певица нечасто видит наследника, а в нынешних условиях — особенно. Поэтому все, что пока остается печальной матери, — это перебирать старые фотоархивы и вспоминать былое. Во время такого занятия Алена обнаружила давно забытый кадр с Василием.

«Айфон подкидывает воспоминания. Мы отлично провели время в Париже. Дети все же полезная вещь в хозяйстве, скучаю», — прокомментировала она в личном блоге фотографию с сыном.

«С годами сын взрослее, а мама все краше», «Сын — прекрасное продолжение своей мамы!», «Замечательно подмечено. Дети наше все», «Похожи!», «Красивый сын у красивой мамы», — прокомментировали пост фолловеры.

Тэги

Алена СвиридоваАлена Свиридова последние новостидети звездзвезды 90-хСвиридова новости