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«Мальдивы родные!»: Утяшева в топе-бюстье и пышной юбке Dior позировала в ванной

Телеведущая с мужем и детьми прилетела на райские острова.

«Мальдивы родные!»: Утяшева в топе-бюстье и пышной юбке Dior позировала в ванной
Ляйсан Утяшева. Фото: instagram.com/liasanutiasheva/

Многие звезды на новогодние каникулы потянулись в теплые края, погреться на солнышке и приобрести бронзовый загар. Кто-то выбрал Дубай, например, как Анастасия Решетова с сыном от Тимати, кто-то отправился за океан, как это сделала певица Глюкоза с дочками, а Ксения Бородина, Ольга Бузова, Полина Гагарина выбрали Мальдивы.

Мальдивский пейзаж выбрали и Ляйсан Утяшева с мужем Павлом Волей. Новый год семейство встретило в Москве, и даже младшую дочку Софию мама с папой успели поставить на коньки. Но накануне они приземлились на одном из райских островов, чтобы провести здесь беззаботные дни январских каникул.

Первым делом Утяшева запечатлелась… в ванной! Красотка, облаченная в белый то-бюстье и пышную юбку-миди Dior, прилегла отдохнуть.

«Мальдивы родные!» — порадовалась теледива.

Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева. Фото: instagram.com/liasanutiasheva/

Гимнастка пообещала подписчикам, что в скором времени порадует их своим шпагатом. Кстати, на Мальдивах обожает делать шпагаты другая не менее известная персона – балерина Анастасия Волочкова.

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