Нежная: Бузова для мальдивского ужина выбрала мини-платье в пайетках

Поющая телеведущая Ольга Бузова вместе с бойфрендом Давидом Манукяном отдыхает на Мальдивах. Девушка очень ждала своего отпуска, и даже боялась, что что-то может не получиться. Однако, уже несколько дней пара наслаждается летом и морем на райском острове.
Накануне Бузова вышла на побережье острова в мини-платье в бельевом стиле. Праздничности образу добавило искристое мерцание голубых и золотистых пайеток.
«Ольга Бузова дома», — подписала снимок девушка.
Сама Бузова на снимке буквально светится от счастья. В преддеврии новогодней ночи они с возлюбленным устроили романтический ужин на берегу.