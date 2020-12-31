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Нежная: Бузова для мальдивского ужина выбрала мини-платье в пайетках

Наряд получился праздничным за счет искристого блеска декора.

Нежная: Бузова для мальдивского ужина выбрала мини-платье в пайетках
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Поющая телеведущая Ольга Бузова вместе с бойфрендом Давидом Манукяном отдыхает на Мальдивах. Девушка очень ждала своего отпуска, и даже боялась, что что-то может не получиться. Однако, уже несколько дней пара наслаждается летом и морем на райском острове.

Накануне Бузова вышла на побережье острова в мини-платье в бельевом стиле. Праздничности образу добавило искристое мерцание голубых и золотистых пайеток.

«Ольга Бузова дома», — подписала снимок девушка.

Сама Бузова на снимке буквально светится от счастья. В преддеврии новогодней ночи они с возлюбленным устроили романтический ужин на берегу.

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