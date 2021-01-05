По совету Хромченко: Асмус выгуляла трендовое комбинированное пальто

О моде на комбинированные вещи, которые состоят из элементов разного цвета и фактуры, заговорила Эвелина Хромченко еще в прошлом году. Ведущая шоу «Модный приговор» отметила, что это абсолютно свежий взгляд на стиль, и обратить внимание на эту тенденцию обязательно нужно.

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Следуя совету Хромченко, звезда фильма «Текст» Кристина Асмус пополнила свой гардероб трендовой комбинированной вещицей. Накануне актриса предстала в разноцветном разнофактурном пальто оверсайз. Один борт наряда оказался серым, второй – бежевым, рукава – совсем из «другой оперы», как того и требует мода на комбинированные фасоны.

«Какая же вы красивая!», «Пальто супер», «Вы прекрасны», «Как всегда клевая», «Классное пальто!» — оценили фолловеры.

К слову, накануне Нового года Кристина Асмус кардинально сменила имидж. Девушка впервые покрасила волосы в черный цвет и сделала короткую стрижку. Эта мера для нее оказалась вынужденной – столь радикального преображения потребовала работа в новом кинопроекте.

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