«Это большой тренд сегодня»: Хромченко рассказала, как правильно выбирать комбинированные вещи

В новом выпуске популярного шоу «Модный приговор» героиней стала 55-летняя Лилия. Но не по своей воле. На суд фэшн-критиков ее привел муж. Его не устраивают ее вычурные наряды — в повседневности жена выбирает стразы, блестки и пайетки. Он хочет добиться от нее элегантности и женственности.

«Народный» стилист, приглашенный на программу, предложила Лилии бежево-молочный аутфит. Центральным стала комбинированная вещь — двусоставное платье с разными верхом и низом. Эвелина Хромченко поспешила заметить:

«Это действительно большой тренд сегодня, и есть огромное количество предложений на рынке. Это предложение выглядит новым — когда внутри одной вещи как будто бы соединены элементы двух других вещей», — объяснила телеведущая.

Но предупредила, что комбинированные наряды выбирать нужно очень внимательно: «Опасайтесь комбинированных вещей, если они выглядят как «кадавры». И привела в пример наряд героини — конкретно это платье, по мнению теледивы, не по фигуре Лилии.

«В данном конкретном случае именно на эту пропорцию вещь выглядит очень диспропорционально — слишком короткий верх и слишком короткий низ, и по отношению друг к другу они плохо себя ведут. Колено открыто не посередине, а полностью, возникает ощущение полных ног. Брюки бы здесь совсем не помешали», — пояснила Хромченко.

Смотрите также