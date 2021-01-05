«В одной цветовой гамме»: невестка Валерии нарядилась вместе с новорожденной дочкой в нежно-розовое

Первый день нового года принес в семью певицы Валерии радостные события – звезда впервые стала бабушкой. Ее младший сын Арсений Шульгин с женой Лианой сообщили о пополнении – у них родилась дочка, которой дали необычное имя Селин.

Сейчас и мама, и малышка чувствуют себя хорошо и пока еще находятся под присмотром врачей в роддоме. Оттуда иногда новоиспеченные родители делятся новостями и фотографиями новорожденной. На этот раз Лиана нарядилась с крохой Селин в одном стиле – облачилась в нежно-розовое, и показала фото.

«В одной цветовой гамме», — подписала молодая мама снимок.

На фото Лиана прижимает в себе крошечную дочурку, нежно обнимая ее ладошкой. Селин в розовом слипе, а мама – в комбинации в тон, — а рядышком любящий муж и отец Арсений.

К слову, сын Валерии поддерживал жену от самого начало и до счастливого окончания родов. Узнав об этом, певица растрогалась до слез.

Смотрите также