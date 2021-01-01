Блеск и праздник: беременная невестка Валерии встретила Новый год в платье из серебристых пайеток

В семье певицы Валерии в 2020-м году произошло сразу несколько знаковых событий. Самый младший наследник звезды, Арсений Шульгин, женился на своей девушке Лиане. Позже стало известно, что молоды ждут ребенка, девочку. И многие поклонники предполагали, что девушка подарит мужу доченьку под бой курантов – она уже на девятом месяце.

Однако, праздник Шульгины встретили тесным семейным кругом у себя дома. Невестка Валерии не стала скрывать свое интересное положение под оверсайз-нарядами, отдав предпочтение стильному мини-платью в серебристых пайетках с завышенной талией.

Более того, на памятном снимке муж с женой намеренно подчеркнули округлившийся животик, обняв его руками.

«Всем желаю, чтобы в наступающем году произошло то самое чудо, о котором мы все мечтаем», — пожелала будущая мамочка подписчикам.

К слову, дочка Арсения и Лианы сделает 52-летнюю певицу Валерию бабушкой впервые.

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