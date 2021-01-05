Совсем большая: Марина Кравец запечатлелась с девятимесячной дочкой на прогулке в Дубае

Малышку Веронику мама нарядила в белый комбинезончик, а на голову надела повязку с бантиком.

36-летняя Марина Кравец, актриса и участница шоу Comedy Club на ТНТ, в 2020-м году впервые стала мамой. Звезда тщательно скрывала беременности, и когда малышка Вероника появилась на свет, ограничилась лишь единственной фотографией с крошечными пинетками. Марина с мужем Аркадием Водаховым стараются не показывать кроху, поэтому не многие знают, как уже выросла дочь Кравец.

Накануне Кравец с семьей отправилась на отдых в Дубай. И первым фото с курорта стал кадр, на котором мама позирует с Вероничкой.

«С заей в Дубаях», — подписала снимок Марина.

На фото мама держит дочку на руках, и хорошо видно, как подросла девочка. Вероничке вот-вот исполнится девять месяцев. Марина нарядила наследницу в легкий комбинезончик, а на голову надела повязку с милым бантиком — у дочки уже заметно длинные волосы.

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