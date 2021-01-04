«Может, свадьбу сыграть?»: Дава задумался о бракосочетании с Бузовой

В канун нового года Дава и Ольга Бузова улетели отдыхать на Мальдивы. К слову, там же отпуск проводит и бывший муж певицы – футболист Дмитрий Тарасов. Правда, как выяснили самые любопытные, Ольга на свой отдых тратит в три раза больше, чем ее экс-супруг. Телеведущая ни в чем себе не отказывает и наслаждается яркими моментами на курорте. А вот ее возлюбленный Дава уже задумался о будущем.

«Может, свадьбу сыграть?» — написал Манукян в своем Instagram под фото, на котором позировал в обнимку с Ольгой.

Многим поклонникам эта идея понравилась.

«Даа! Ты еще спрашиваешь! Какие красивые!» — писали пользователи Сети.

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Напомним, в новый год Дава преподнес Бузовой солидный подарок – браслет Cartier стоимостью более четырех миллионов рублей.

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