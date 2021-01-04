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«Лед – это прям мое»: Пелагея с дочкой хоккеиста Телегина покатались на коньках

Мама с дочкой решили порезвиться на ГУМ-катке.

«Лед – это прям мое»: Пелагея с дочкой хоккеиста Телегина покатались на коньках
Пелагея. Фото: instagram.com/pelageya_insta

Официальный развод певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин оформили в прошлом году. После новостей о расставании пары спортсмен попросил фанатов не винить никого в случившемся. По его словам, причина расставания заключалась в том, что двое очень сильных людей не смогли жить вместе. Маленькая дочь от Олимпийского чемпиона – трехлетняя Таисия теперь живет с мамой.

В Instagram певица опубликовала видеоролик, на кадрах которого запечатлелась с дочкой во время визита на ГУМ-каток. Выяснилось, что артистка совсем не умеет кататься на коньках.

«Лед – это прям мое», — иронично заметила Пелагея.

Фанаты отреагировали на ролик.

«Ох, молодцы! А красивые какие! Чудесные девочки!», — писали пользователи Сети.

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