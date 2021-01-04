«Какая чудесная девочка»: дочь Проскуряковой и Николаева засветилась на Первом канале

Наследница известного музыканта Игоря Николаева и его жены Юлии Проскуряковой Вероника вместе с другими звездными детьми стала участницей популярной программы Первого канала «Угадай мелодию».

Помимо Вероники и ее папы Игоря Николаева, в игре приняли участие Филипп Киркоров с сыном Мартином и дочкой Аллой-Викторией и Ани Лорак с дочкой Софией.

Музыкант рассказал в Instagram, что дочка ему активно помогала угадывать мелодии и даже напевала песни. Кроме этого, Вероника Николаева вышла на сцену с мамой и папой, чтобы вместе с ними исполнить красивую музыкальную композицию про Новый год.

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Программу «Угадай мелодию» с участием звездных малышей Первый канал покажет в последний день каникул.

«10 Января на Первом канале по традиции угадываем мелодию! Точнее, я, опять же по традиции, ничего не угадываю! Зато Вероничка помогала! Вообще с детками играть было весело!» — поделился Игорь Николаев.

Поклонники известного музыканта пришли в восторг от видео, которым он сопроводил пост. На нем запечатлены фрагменты той самой игры.

«Какая чудесная девочка», «Не расстраивайтесь, даже если не угадали. Вы волновались за Веронику! Вашей доченьке, думаю, очень понравилось, а это самое главное!», «Чудесная Вероничка! А песенка про Новый год очень красивая, сказочная, ваше трио супер!» — высказываются в Сети.

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