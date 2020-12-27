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«Мы поедем, мы помчимся»: Игорь Николаев с Юлией Проскуряковой прокатились на хаски

Звездные супруги развлеклись в воскресный день.

«Мы поедем, мы помчимся»: Игорь Николаев с Юлией Проскуряковой прокатились на хаски
Игорь Николаев, Юлия Проскурякова и их дочка Вероника. Фото: instagram.com/uliaveronika/

Жена известного музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова поделилась в сторис Instagram завораживающим видео. Красавица вместе с мужем устроили себе потрясающее зимнее развлечение в виде катания на собачьей упряжке с хаски.

Когда-то раньше ездовых собак использовали только народности Севера для своих промыслов. Теперь же прогулки на хаски стали развлечением, доступным для жителей практически всех городов России.

«Чудесные хаски. Мы поедем, мы помчимся», — написала Юлия Проскурякова под фото с собаками в сторис.

На снимке молодая жена Николаева запечатлена в окружении пяти милых хаски, все они смотрят в камеру, словно понимая, что от них требуется.

Юлия Проскурякова
Юлия Проскурякова в окружении милых хаски. Фото: instagram.com/uliaveronika/

Следом за фото в сторис Юлии Проскуряковой появилось видео, на котором запечатлен момент катания. Хаски мчат во весь опор, унося «в чудесную, снежную даль» своих пассажиров.

Напомним, что совсем недавно Игорь Николаев и Юлия Проскурякова впервые вывели на сцену свою пятилетнюю дочку Веронику.

Наследница пары дебютировала в одной из новогодних программ на телевидении.

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