«Долетели!»: Бородина в сиреневом платье-рубашке длины миди позировала на Мальдивах

Телеведущая со своей большой семьей улетела в отпуск.

Ксения Бородина решила устроить себе мальдивские каникулы. Всей большой семьей – с мужем, двумя детьми и пасынком – телеведущая отправилась в дальнюю дорогу. Девушка подчеркнула, что путь впереди предстоит непростой. Зато на финише их ждет настоящий рай.

И вот, спустя много часов перелетов Бородина оказалась на острове. Семейство телеведущей арендовало роскошную виллу, которую звездная блондинка показала в stories своего микроблога. Первым делом после заселения отдыхающие поспешили прогуляться по побережью, и Ксения выдохнула:

«Долетели! Такой долгой дороги, у нас еще не было, сменили 2 самолета, и одну лодку! На месте! Пока кайфуем от всего», — рассказала Бородина.

Бородина облачилась в легкое платье-рубашку длины миди сиреневого цвета. С собой в отпуск она взяла любимую панамку Dior, которую держит на снимке в руке. Подписчики пожелали любимице отличного отдыха, а также попросили почаще делиться с ними красивыми снимками.

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