«Лететь нам очень долго»: Бородина с семьей запечатлелась в аэропорту в одинаковых трикотажных костюмах

Телеведущая с мужем и детьми отправилась на Мальдивы.

Многие отечественные звезды Новый год встретили под пальмами. Актриса Мария Горбань выбрала Баи, где отметили и свой день рождения, а певица Ольга Бузова отдыхает на Мальдивах.

На райские острова отправилась и семья Ксении Бородиной. Новый год, правда, они отметили дома, и сразу начали собирать чемоданы. Известная телеведущая оставила в тайне пункт назначения, но многие уже догадались по ее рассказу:

«Пожелайте нам удачи, лететь нам очень долго, долго и долго! потом еще лететь, потом плыть, приключение», — рассказала Бородина.

Телеведущая сделала семейное фото перед посадкой в самолет. Вместе с мужем и детьми звезда оделась в одинаковые трикотажные костюмы, правда, разных оттенков. Чтобы с комфортом провести длительные перелет на Мальдивы.

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