И поцеловала: Лолита встретилась с Тиллем Линдеманном в Дубае

Этот новый год Лолита встретила в Дубае. Артистка наслаждается пляжным отдыхом, о чем активно рассказывает фанатам в своем Instagram. На курорте она встретила и лидера группы Rammsteine Тилля Линдеманна, который 4 января отмечает свой день рождения.

«Я встретила своего брата, не думайте ничего плохого», — сказала Лолита и поцеловала музыканта в щеку.

Напомним, в декабре Милявская призналась, что снова вышла замуж. Правда, кто стал ее избранником – неизвестно. В прошлом году артистка развелась со своим пятым мужем – Дмитрием Ивановым, после чего заметно похудела и сменила прическу.

Тиллю Линдеманну же приписывают отцовство второй дочери Светланы Лободы. Однако, сама певица никак не комментирует эту информацию на протяжении уже двух лет.

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