«У меня мурашки по коже»: Лолита Милявская оценила мюзикл «Шахматы»

Певица уверена, что артисты выкладывались на двести процентов.

Прошедший в минувшую субботу на сцене столичного театра МДМ мюзикл «Шахматы» произвел огромное впечатление на зрителей.

Стоит отметить, что зал был наполнен, как и положено по санитарным нормам, на двадцать пять процентов. Между тем, как заметила посетившая мюзикл певица Лолита Милявская, это обстоятельство никак не отразилось на игре артистов мюзикла. Звезда высоко оценила увиденное на сцене и призналась, что получила ни с чем несравнимые эмоции от просмотра «Шахмат».

«Это большая редкость – услышать артистов настолько спетых. Совершенно невероятный оркестр. Я сейчас говорю, а у меня мурашки по коже», — поделилась Лолита Милявская с Teleprogramma.pro.

Второй акт мюзикла «Шахматы» открыл Филипп Киркоров, исполнивший непревзойденный хит «Одна ночь в Бангкоке».

Король российской поп-сцены произвел фурор своим выступлением еще и потому, что для зрителей его появление в мюзикле стало настоящим сюрпризом.

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Посетившие шоу звезды шоу-бизнеса признались, что впечатлены «Шахматами» в целом и номером Филиппа Киркорова, в частности.

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